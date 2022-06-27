Гравці Чорноморця зустрілися з українськими героями

Джерело - Чемпіон.

Футбольний клуб Чорноморець разом з офіційним партнером клубу Parimatch Ukraine вчергове відвідали воїнів Збройних сил України, які проходять лікування та реабілітацію в одному з медичних закладів Одеси.

Футбольна делегація прийшла до наших героїв не тільки зі словами подяки та підтримки. Чорноморець і Parimatch Ukraine оплатили потрібні для лікування бійців медикаменти.

Генеральний директор клубу Анатолій Місюра прокоментував цей захід:

"Ми вже не вперше відвідали цей медичний заклад, де проходять лікування наші герої, захисники України. Це наш моральний обов'язок - підтримати воїнів, причому не тільки на словах. Сьогодні ми вдячні цим залізним людям за те, що в рідній Одесі відносно спокійно, що "Чорноморець" може на своїй базі готуватися до чемпіонату".

Сьогодні у медичних закладах Одеси проходять лікування ті, хто чинить російському агресору гідний опір. ФК "Чорноморець" разом з Parimatch Ukraine завжди будуть поруч з такими сміливими і залізними побратимами.

Разом до перемоги!