Челсі готує трансфер Дембеле

Усман Дембеле може змінити клуб

Челсі зробив пропозицію контракту півзахиснику Барселони Усману Дембеле.

Про це повідомляє GFFN з посиланням на L`Equipe.

Хавбеку доведеться вибирати, тому що від каталонців також є пропозиція.

Повідомляється, що Барса пропонує піти на зниження зарплати. Сторона француза погоджується на певні поступки, але поточна пропозиція контракту вважається занизькою.

"Сині" ж бачать Усмана в клубі і хочуть, щоб він виступав попереду з Рахімом Стерлінгом із Сіті, трансфер якого також веде Челсі.

Минулого сезону Дембеле провів 32 матчі за Барселону, забив 2 голи та віддав 13 гольових передач.

Нагадаємо, Барселона має запропонувати Дембеле новий контракт задля збереження його в клубі.