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Челсі готує трансфер Дембеле

Сьогодні 20:26 139 0
Усман Дембеле може змінити клуб
Челсі готує трансфер Дембеле
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Барселона, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Усман Дембеле

Джерело - ua-football.com.

Челсі зробив пропозицію контракту півзахиснику Барселони Усману Дембеле.

Про це повідомляє GFFN з посиланням на L`Equipe.

Хавбеку доведеться вибирати, тому що від каталонців також є пропозиція.

Повідомляється, що Барса пропонує піти на зниження зарплати. Сторона француза погоджується на певні поступки, але поточна пропозиція контракту вважається занизькою.

"Сині" ж бачать Усмана в клубі і хочуть, щоб він виступав попереду з Рахімом Стерлінгом із Сіті, трансфер якого також веде Челсі.

Минулого сезону Дембеле провів 32 матчі за Барселону, забив 2 голи та віддав 13 гольових передач.

Нагадаємо, Барселона має запропонувати Дембеле новий контракт задля збереження його в клубі.

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