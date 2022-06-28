Клуб має намір проаналізувати ситуацію із фінансовим феєр-плей

Джерело - Чемпіон.

Остання зустріч представників Барселони та вінгера Усмана Дембеле не дала результатів.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сторони не домовилися щодо умов контракту. Остаточне рішення про майбутнє футболіста буде ухвалено цього тижня.

Представники гравця виключають варіант із продовженням контракту, якщо клуб не зробить більш вигідні умови.

Барсі потрібен час, щоб перевірити, чи зможуть вони запропонувати гравцю вигідніший контракт, не порушивши правила фінансового фейр-плей.