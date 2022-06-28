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Барселона має запропонувати Дембеле новий контракт задля збереження його в клубі

Сьогодні 15:00 88 0
Клуб має намір проаналізувати ситуацію із фінансовим феєр-плей
Барселона має запропонувати Дембеле новий контракт задля збереження його в клубі
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Усман Дембеле

Джерело - Чемпіон.

Остання зустріч представників Барселони та вінгера Усмана Дембеле не дала результатів.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сторони не домовилися щодо умов контракту. Остаточне рішення про майбутнє футболіста буде ухвалено цього тижня.

Представники гравця виключають варіант із продовженням контракту, якщо клуб не зробить більш вигідні умови.

Барсі потрібен час, щоб перевірити, чи зможуть вони запропонувати гравцю вигідніший контракт, не порушивши правила фінансового фейр-плей.

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