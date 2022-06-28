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Іванісеня відновив виступи за російський клуб

Сьогодні 18:55 256 0
Дмитро Іванісеня зіграв у товариському матчі
Іванісеня відновив виступи за російський клуб
#Дмитро Іванісеня, #Крилья Совєтов

Джерело - tribuna.com.

Український хавбек Дмитро Іванісеня зіграв за Крилья Совєтов у товариському матчі з Рубіном.

Українець не грав за самарську команду після вторгнення російських військ до України.

Повідомлялось, що він хоче покинути команду. Артем Громов говорив, що Іванісеня не може вирватися звідти, оскільки Крилья Совєтов не дозволяють йому розірвати контракт.

Востаннє Дмитро потрапляв у заявку самарського клубу 11 грудня. 

Нагадаємо, Іванісеня у липні 2021 року підписав 3-річний контракт із російським клубом.

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