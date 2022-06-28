Селезньов: На Закарпатті став як рідний

Нападник Миная Євгену Селезньову дуже подобається Закарпаття.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Футбол 1.

"Чим в душу запало Закарпаття? Багато чим. Тут гарні краєвиди, гори, річки. Люди – ввічливі, добрі, відкриті, щирі. На мою думку, це дуже добре.

Я розглядаю можливість продати свій будинок у Києві та переїхати на Закарпаття. Я ще на 100 відсотків не вирішив, але є така пропозиція. Ми із сином поспілкувалися. Дай Бог, щоб ми перемогли, і щоб я був ближчим до нього. Я хочу, щоб він грав у хокей десь у Європі. І щоб я міг поїхати до нього. Тут (на Закарпатті) у мене купа друзів. Тут я став як рідний", – зізнався Селезньов.