Головне
Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі
26.06.2022 18:54 1017
Костюк розпочала виступи на Вімблдоні з перемоги
Сьогодні 15:23 408
14-річний хлопчик передав на аукціон допомоги ЗСУ футболку Роналду
Сьогодні 11:18 471
Ван Леувен - головний тренер Зорі
Сьогодні 10:43 488
Долгополов: росію слід визнати терористичною державою
Вчора 19:55 333
Вацко назвав наступного тренера Шахтаря
Вчора 19:40 1181
Мотор пропустить наступний сезон Ліги чемпіонів
Вчора 17:37 390
Динамо відправило Родрігеса в оренду
Вчора 17:24 638
Калініна з перемоги стартувала на Вімблдоні
Вчора 16:43 538
Михайлов виграв турнір з вільної боротьби у Римі
Вчора 16:30 291
Прямі трансляції

Селезньов: На Закарпатті став як рідний

Сьогодні 18:30 199 0
Євген Селезньов прокоментував ідею повноцінного переїзду на Закарпаття
Селезньов: На Закарпатті став як рідний

Нападник Миная Євгену Селезньову дуже подобається Закарпаття.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Футбол 1.

"Чим в душу запало Закарпаття? Багато чим. Тут гарні краєвиди, гори, річки. Люди – ввічливі, добрі, відкриті, щирі. На мою думку, це дуже добре.

Я розглядаю можливість продати свій будинок у Києві та переїхати на Закарпаття. Я ще на 100 відсотків не вирішив, але є така пропозиція. Ми із сином поспілкувалися. Дай Бог, щоб ми перемогли, і щоб я був ближчим до нього. Я хочу, щоб він грав у хокей десь у Європі. І щоб я міг поїхати до нього. Тут (на Закарпатті) у мене купа друзів. Тут я став як рідний", – зізнався Селезньов.

Раніше повідомлялося, що Селезньов продовжить контракт з Минаєм.

Коментарі ()
Популярне зараз
Калініна: З Цуренко у нас буде дуже гарний матч між двома українками Калініна: З Цуренко у нас буде дуже гарний матч між двома українками 682
Російські окупанти викрали чемпіона України з велоспорту Російські окупанти викрали чемпіона України з велоспорту 591
Стаховський розкритикував Усика за бій з Джошуа в Саудівській Аравії Стаховський розкритикував Усика за бій з Джошуа в Саудівській Аравії 707
Ван Леувен - головний тренер Зорі Ван Леувен - головний тренер Зорі 488
У Баєрі оцінили можливий трансфер Мудрика У Баєрі оцінили можливий трансфер Мудрика 543
Шапаренко цікавив клуби АПЛ Шапаренко цікавив клуби АПЛ 557
Рекомендуємо
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 21891
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 35591
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 15437
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 47648
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 23140 4
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 15015