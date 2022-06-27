Джерело - gazzetta.it.
Аргентинський вінгер Анхель Ді Марія визначився зі своїм майбутнім клубом.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
34-річний футболіст перейде до Ювентуса та підпише контракт на один рік. Його заробітна плата становитиме 7 мле євро за сезон.
Очікується, що найближчим часом аргентинець пройде медичний огляд та підпише контракт.
Нагадаємо, що 30 червня Ді Марія стане вільним агентом – завершується його угода із ПСЖ.
Раніше повідомлялося, що Ді Марія обирає між трьома клубами.