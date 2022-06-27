Головне
Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі
Вчора 18:54 816
Калініна з перемоги стартувала на Вімблдоні
Сьогодні 16:43 323
Цуренко здобула перемогу на старті Вімблдону
Сьогодні 15:56 321
Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України
Сьогодні 09:33 18617
Рейтинг WTA: Калініна з особистим рекордом піднялася на 34 місце
Сьогодні 08:40 223140
Колорадо - володар Кубка Стенлі
Сьогодні 08:11 407
Фенербахче цікавиться Довбиком
Вчора 22:26 306
Шахтар погодився відпустити Педріньйо в оренду у бразильський клуб
Вчора 21:25 335
Збірна України стала чемпіоном Європи серед кадетів
Вчора 19:39 385
Хміль та Лазаренко здобули срібні медалі у Світовому турі
Вчора 17:41 400
Прямі трансляції

Ді Марія вирішив перейти у Ювентус

Сьогодні 20:25 159 0
Ді Марія продовжить кар'єру у Серії А
Ді Марія вирішив перейти у Ювентус
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус, #Анхель Ді Марія

Джерело - gazzetta.it.

Аргентинський вінгер Анхель Ді Марія визначився зі своїм майбутнім клубом.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

34-річний футболіст перейде до Ювентуса та підпише контракт на один рік. Його заробітна плата становитиме 7 мле євро за сезон.

Очікується, що найближчим часом аргентинець пройде медичний огляд та підпише контракт.

Нагадаємо, що 30 червня Ді Марія стане вільним агентом – завершується його угода із ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що Ді Марія обирає між трьома клубами.

Коментарі ()
Популярне зараз
Івертон Спорт - Динамо 1:1: огляд матчу Івертон Спорт - Динамо 1:1: огляд матчу 466
Болотніков, Франков, Шахов та Фоззі – дилема української спортивної журналістики Болотніков, Франков, Шахов та Фоззі – дилема української спортивної журналістики 1470
Вацко: Динамівець скупив усі російські прапорці та викинув їх до смітника ВІДЕО Вацко: Динамівець скупив усі російські прапорці та викинув їх до смітника ВІДЕО 768
Рейтинг WTA: Калініна з особистим рекордом піднялася на 34 місце Рейтинг WTA: Калініна з особистим рекордом піднялася на 34 місце 223140
Баварія повісила цінник на Левандовського Баварія повісила цінник на Левандовського 526
Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України 18617
Рекомендуємо
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 40362 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 12048
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20507 3
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 38196
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 25542
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 6137