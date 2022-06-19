Ді Марія обирає між трьома клубами

Анхель Ді Марія влітку змінить клуб

Аргентинський вінгер Анхель Ді Марія, який пішов з ПСЖ після закінчення контракту, має три пропозиції.

Про це повідомляє Corriere dello sport.

Ювентус, Барселона та Бенфіка готові підписати вікового футболіста на правах вільного агента.

34-річний футболіст не поспішає вирішувати, до якого клубу приєднатися, адже розуміє, що це його остання європейська подорож.

Найближчими днями гравець має прийняти рішення. Зараз Барселона лідирує в боротьбі за нього, але в клубу проблеми з фінансами.

Раніше повідомлялося, що Ді Марія узгодив контракт з Ювентусом.