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Ді Марія обирає між трьома клубами

Вчора 22:14 175 0
Анхель Ді Марія влітку змінить клуб
Ді Марія обирає між трьома клубами
Фото - gettyimages
#Футбольні трансфери, #Анхель Ді Марія

Джерело - football.ua.

Аргентинський вінгер Анхель Ді Марія, який пішов з ПСЖ після закінчення контракту, має три пропозиції.

Про це повідомляє Corriere dello sport.

Ювентус, Барселона та Бенфіка готові підписати вікового футболіста на правах вільного агента.

34-річний футболіст не поспішає вирішувати, до якого клубу приєднатися, адже розуміє, що це його остання європейська подорож.

Найближчими днями гравець має прийняти рішення. Зараз Барселона лідирує в боротьбі за нього, але в клубу проблеми з фінансами.

Раніше повідомлялося, що Ді Марія узгодив контракт з Ювентусом.

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