Ді Марія обирає між трьома клубами

Джерело - football.ua.
Аргентинський вінгер Анхель Ді Марія, який пішов з ПСЖ після закінчення контракту, має три пропозиції.
Про це повідомляє Corriere dello sport.
Ювентус, Барселона та Бенфіка готові підписати вікового футболіста на правах вільного агента.
34-річний футболіст не поспішає вирішувати, до якого клубу приєднатися, адже розуміє, що це його остання європейська подорож.
Найближчими днями гравець має прийняти рішення. Зараз Барселона лідирує в боротьбі за нього, але в клубу проблеми з фінансами.
Раніше повідомлялося, що Ді Марія узгодив контракт з Ювентусом.