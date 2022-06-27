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Барселона поставила ультиматум Дембеле

Сьогодні 17:55 182 0
Футболіст має визначитися зі своїм майбутнім
Барселона поставила ультиматум Дембеле
Фото - gettyimages
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Усман Дембеле

Джерело - football.ua.

Барселона вимагає від Усмана Дембеле визначитися з майбутнім найближчим часом.

Про це повідомляє Diario Sport.

25-річний футболіст має ухвалити рішення до 30 червня. Очікується, що ясність у майбутньому Дембеле може прояснити після зустрічі з головним тренером Хаві. Вона відбудеться найближчим часом.

У сезоні-2021/22 Дембеле провів 32 матчі: на його рахунку 2 голи та 13 результативних передач.

Нагадаємо, Дембеле не влаштувала зарплата, яку пропонував Челсі.

Раніше повідомлялося, що Баварія спробує підписати Дембеле.

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