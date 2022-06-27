Дембеле не влаштувала зарплата, яку пропонував Челсі

Джерело - Diario Sport.
Барселона та Челсі просять від вінгера Усмана Дембеле якомога швидшого рішення по запропонованих контрактах.
Про це повідомляє Diario Sport.
Він досяг певного прогресу в переговорах з лондонцями, але не влаштовує розмір запропонованої зарплати. Це пов’язано зі спробами Челсі підписати вінгера Ман Сіті Рахіма Стерлінга.
Дембеле також не виключає, що залишиться в Барселоні. Хоч і "сині" пропонують кращі умови контракту, ніж каталонці, але Усману комфортно в Іспанії.
Раніше повідомлялося, що Баварія спробує підписати Дембеле.