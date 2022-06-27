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Дембеле не влаштувала зарплата, яку пропонував Челсі

Сьогодні 13:02 163 0
Дембеле також не виключає, що залишиться в Барселоні
Дембеле не влаштувала зарплата, яку пропонував Челсі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Челсі, #Усман Дембеле

Джерело - Diario Sport.

Барселона та Челсі просять від вінгера Усмана Дембеле якомога швидшого рішення по запропонованих контрактах.

Про це повідомляє Diario Sport.

Він досяг певного прогресу в переговорах з лондонцями, але не влаштовує розмір запропонованої зарплати. Це пов’язано зі спробами Челсі підписати вінгера Ман Сіті Рахіма Стерлінга.

Дембеле також не виключає, що залишиться в Барселоні. Хоч і "сині" пропонують кращі умови контракту, ніж каталонці, але Усману комфортно в Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Баварія спробує підписати Дембеле.

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