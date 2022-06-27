Головне
Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі
Вчора 18:54 770
Цуренко здобула перемогу на старті Вімблдону
Сьогодні 15:56 119
Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України
Сьогодні 09:33 18564
Рейтинг WTA: Калініна з особистим рекордом піднялася на 34 місце
Сьогодні 08:40 223050
Колорадо - володар Кубка Стенлі
Сьогодні 08:11 371
Фенербахче цікавиться Довбиком
Вчора 22:26 292
Шахтар погодився відпустити Педріньйо в оренду у бразильський клуб
Вчора 21:25 324
Збірна України стала чемпіоном Європи серед кадетів
Вчора 19:39 365
Хміль та Лазаренко здобули срібні медалі у Світовому турі
Вчора 17:41 374
Багатскіс: Команда має бути спокійнішою незалежно від суперника
Вчора 17:10 291
Прямі трансляції

Колишній півзахисник Роми Томмазі став мером Верони

Сьогодні 14:35 144 0
Томмазі не є членом жодної партії
Колишній півзахисник Роми Томмазі став мером Верони
#Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Томмазі

Джерело - Football Italia.

Колишнього півзахисника Роми Даміано Томмазі обрано міським головою Верони.

Про це повідомляє Football Italia.

У другому турі голосування 48-річний італієць переміг чинного мера Федеріко Сбоаріну - 54,4% голосів проти 46,6%.

Томмазі не є членом жодної партії, але у другому турі його кандидатуру підтримали лівоцентристські демократи та коаліції інших партій.

У 2011-2018 роках Томмазі був президентом Асоціації італійських футболістів.

Раніше Кличко отримає премію Артура Еша.

Коментарі ()
Популярне зараз
Баварія повісила цінник на Левандовського Баварія повісила цінник на Левандовського 497
Івертон Спорт - Динамо 1:1: огляд матчу Івертон Спорт - Динамо 1:1: огляд матчу 426
Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України 18564
Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі 770
Рейтинг WTA: Калініна з особистим рекордом піднялася на 34 місце Рейтинг WTA: Калініна з особистим рекордом піднялася на 34 місце 223050
Болотніков, Франков, Шахов та Фоззі – дилема української спортивної журналістики Болотніков, Франков, Шахов та Фоззі – дилема української спортивної журналістики 1408
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 7611
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 183613
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 39354
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 6137
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 23129 4
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 21256