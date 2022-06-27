Колишній півзахисник Роми Томмазі став мером Верони

Томмазі не є членом жодної партії

Джерело - Football Italia.

Колишнього півзахисника Роми Даміано Томмазі обрано міським головою Верони.

Про це повідомляє Football Italia.

У другому турі голосування 48-річний італієць переміг чинного мера Федеріко Сбоаріну - 54,4% голосів проти 46,6%.

Томмазі не є членом жодної партії, але у другому турі його кандидатуру підтримали лівоцентристські демократи та коаліції інших партій.

У 2011-2018 роках Томмазі був президентом Асоціації італійських футболістів.

Раніше Кличко отримає премію Артура Еша.