Кличко отримає премію Артура Еша

Ексчемпіон світу у надважкій вазі та міський голова Києва Віталій Кличко буде нагороджений премією Артура Еша за мужність.

Про це повідомляє boxingscene.com.

"Для мене велика честь отримати цю нагороду. Я переконаний, що це визнання мужності та недоторканності українського народу, який понад 3 місяці мужньо протистоїть російській агресії. Це нагорода для кожного з тих, хто захищає незалежність і свободу України", – сказав Кличко.