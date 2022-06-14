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Кличко отримає премію Артура Еша

Сьогодні 20:09 116 0
Віталій Кличко отримає премію за мужність
Кличко отримає премію Артура Еша
#Віталій Кличко

Джерело - boxingscene.com.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі та міський голова Києва Віталій Кличко буде нагороджений премією Артура Еша за мужність.

Про це повідомляє boxingscene.com.

"Для мене велика честь отримати цю нагороду. Я переконаний, що це визнання мужності та недоторканності українського народу, який понад 3 місяці мужньо протистоїть російській агресії. Це нагорода для кожного з тих, хто захищає незалежність і свободу України", – сказав Кличко.

Премія Артура Еша вручається в рамках ESPY Award від американського телеканалу ESPN.

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