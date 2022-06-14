Кличко отримає премію Артура Еша

Джерело - boxingscene.com.
Ексчемпіон світу у надважкій вазі та міський голова Києва Віталій Кличко буде нагороджений премією Артура Еша за мужність.
Про це повідомляє boxingscene.com.
"Для мене велика честь отримати цю нагороду. Я переконаний, що це визнання мужності та недоторканності українського народу, який понад 3 місяці мужньо протистоїть російській агресії. Це нагорода для кожного з тих, хто захищає незалежність і свободу України", – сказав Кличко.
Премія Артура Еша вручається в рамках ESPY Award від американського телеканалу ESPN.