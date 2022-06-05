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Дембеле близький до переходу в Челсі

Сьогодні 16:39 177 0
Лондонський клуб підготував футболісту чотирирічний контракт
Дембеле близький до переходу в Челсі
#Челсі, #Усман Дембеле

Джерело - sport.ua.

Нападник Барселони Усман Дембеле може перебратися до АПЛ.

Про це повідомляє Sport.es.

Гравця готовий купити Челсі. Очікується, що Дембеле підпише чотирирічний контракт із клубом і стане першим новачком лондонців після зміни власника.

На рішення Дембеле продовжити кар'єру в Челсі вплинув головний тренер англійської команди Томас Тухель, з яким вінгер разом працював у Боруссії Дортмунд.

Зазначимо, що Дембеле був готовий залишитись у Барселоні, але переговори про новий контракт проходять не зовсім вдало.

У сезоні 2021/22 Дембеле забив два голи і зробив 13 результативних передач у 32 матчах.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ відмовився від підписання Дембеле.

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