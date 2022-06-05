Дембеле близький до переходу в Челсі

Лондонський клуб підготував футболісту чотирирічний контракт

Нападник Барселони Усман Дембеле може перебратися до АПЛ.

Про це повідомляє Sport.es.

Гравця готовий купити Челсі. Очікується, що Дембеле підпише чотирирічний контракт із клубом і стане першим новачком лондонців після зміни власника.

На рішення Дембеле продовжити кар'єру в Челсі вплинув головний тренер англійської команди Томас Тухель, з яким вінгер разом працював у Боруссії Дортмунд.

Зазначимо, що Дембеле був готовий залишитись у Барселоні, але переговори про новий контракт проходять не зовсім вдало.

У сезоні 2021/22 Дембеле забив два голи і зробив 13 результативних передач у 32 матчах.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ відмовився від підписання Дембеле.