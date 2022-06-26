Турецький клуб давно стежить за українцем

Фенербахче зацікавлений у переході форварда Дніпра-1 Артема Довбика.

Про це повідомляє FotoMac.

Турецький клуб давно стежить за українцем. Фенербахче вирішив почати переговори з Дніпром-1. Найближчим часом має відбутися перша зустріч сторін.

Також повідомляється, що Фенербахче хоче оформити трансфер до матчів з Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. В клубі сподіваються, що українець зможе зіграти у цих матчах. Ігри відбудуться 20 та 27 липня.

В достроково завершеному сезоні 25-річний форвард очолив гонку бомбардирів з 14 голами в 17 матчах. Раніше повідомлялось, що ним цікавились Торіно та Болонья.