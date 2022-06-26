Головне
Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі
Вчора 18:54 424
Фенербахче цікавиться Довбиком
Вчора 22:26 137
Шахтар погодився відпустити Педріньйо в оренду у бразильський клуб
Вчора 21:25 179
Збірна України стала чемпіоном Європи серед кадетів
Вчора 19:39 193
Хміль та Лазаренко здобули срібні медалі у Світовому турі
Вчора 17:41 227
Багатскіс: Команда має бути спокійнішою незалежно від суперника
Вчора 17:10 199
Тренер Джошуа: Ми будемо готові до всього, що запропонує Усик
Вчора 16:12 222
Аль-Айн продовжив контракт із Ребровим
25.06.2022 23:09 522
Збірна України зазнала прикрої поразки від Португалії
25.06.2022 21:58 722
Романчук фінішував п'ятим на чемпіонаті світу
25.06.2022 20:39 586
Прямі трансляції

Фенербахче цікавиться Довбиком

Вчора 22:26 137 0
Турецький клуб давно стежить за українцем
Фенербахче цікавиться Довбиком
#Артем Довбик

Джерело - Tribuna.com.

Фенербахче зацікавлений у переході форварда Дніпра-1 Артема Довбика.

Про це повідомляє FotoMac.

Турецький клуб давно стежить за українцем. Фенербахче вирішив почати переговори з Дніпром-1. Найближчим часом має відбутися перша зустріч сторін.

Також повідомляється, що Фенербахче хоче оформити трансфер до матчів з Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. В клубі сподіваються, що українець зможе зіграти у цих матчах. Ігри відбудуться 20 та 27 липня.

В достроково завершеному сезоні 25-річний форвард очолив гонку бомбардирів з 14 голами в 17 матчах. Раніше повідомлялось, що ним цікавились Торіно та Болонья. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Маліновський: Терористи бомбардують «військові» об’єкти зі сплячими всередині дітьми Маліновський: Терористи бомбардують «військові» об’єкти зі сплячими всередині дітьми 349
Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу 2680
Маррей розповів про рішення жертвувати призові українцям Маррей розповів про рішення жертвувати призові українцям 347
Болотніков, Франков, Шахов та Фоззі – дилема української спортивної журналістики Болотніков, Франков, Шахов та Фоззі – дилема української спортивної журналістики 547
Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі 424
Ф’юрі знову не пустили на літак до США Ф’юрі знову не пустили на літак до США 435
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 14986
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 86753
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 23414
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 11613
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 5449
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 27871