Болонья може підписати Довбика

Джерело - Чемпіон.
Болонья розглядає трансфер нападника Дніпра-1 Артема Довбика.
Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.
Болонья буде готова розпочати переговори з українським клубом у тому випадку, якщо продасть Марко Арнаутовича у туринський Ювентус.
Зазначається, що 24-річний українець стоїть на першому місці в списку трансферних інтересів Болоньї.
Минулого сезону Артем зіграв 18 матчів у всіх турнірах, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.
Нагадаємо, Торіно хоче завершити трансфер Довбика.