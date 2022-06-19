Болонья може підписати Довбика

Артем Довбик влітку змінить клуб

Джерело - Чемпіон.

Болонья розглядає трансфер нападника Дніпра-1 Артема Довбика.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Болонья буде готова розпочати переговори з українським клубом у тому випадку, якщо продасть Марко Арнаутовича у туринський Ювентус.

Зазначається, що 24-річний українець стоїть на першому місці в списку трансферних інтересів Болоньї.

Минулого сезону Артем зіграв 18 матчів у всіх турнірах, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, Торіно хоче завершити трансфер Довбика.