Легіонер Миная: Я дав згоду повернутися в Україну та грати в УПЛ

Словенський легіонер Миная Ловро Грайфонер розповів про свою мотивацію повернутися до команди під час війни в Україні.

"Я з оптимізмом відреагував на новину про старт нового сезону УПЛ, як і більшість людей в Україні. Упевнений, що футбол може стати промінцем світла у темні часи. Вірю, що згодом на трибуни зможуть повернутися фанати. З початку війни я був на зв'язку з партнерами по команді, тренером та спортивним директором. На жаль, я поки що не знаю української мови, але це тимчасово. Спілкувався з англомовними колегами.

Я справді дав згоду на те, щоб повернутися до України та грати за Минай у новому сезоні. Першого липня я розпочну підготовку з командою. До війни я провів у команді лише місяць, але за цей час уже відчув себе частиною цієї родини. У мене повірили тренер та спортивний директор.

Відверто кажучи, я навіть не думав про інші варіанти. Ці півроку я чекав на можливість повернутися в Україну. Я щасливий знову бути зі своїм клубом. Звісно, ​​я добре знаю, що відбувається в Україні. Знаю і про те, що наша команда спочатку гратиме переважно в Ужгороді. Сім'я підтримала моє рішення. Багато людей респектують мені. При цьому героями є ті, хто захищає свободу українського народу на фронті, а не ті, хто приїжджає в Україну грати у футбол", - сказав Ловро.