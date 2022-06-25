Головне
Збірна України здобула золоту медаль на чемпіонаті світу у хайлайті
Сьогодні 18:55 197
Романчук фінішував п'ятим на чемпіонаті світу
Сьогодні 20:39 44
Кіченок та Остапенко не зіграють у парному фіналі в Істборні
Сьогодні 19:11 167
Романчук вийшов у фінал ЧС-2022
Вчора 13:14 671
Джошуа: Коли поб’ю Усика, то знову отримаю заслужену повагу
Вчора 10:31 596
Йовичевич на 99,9% очолить Шахтар - ЗМІ
Вчора 08:10 840
Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС
23.06.2022 21:52 426
Збірна України зберегла 27 місце у рейтингу ФІФА
23.06.2022 12:36 843
Талант Динамо зацікавив європейські ТОП-клуби
23.06.2022 10:55 965
Трансфер Мудрика у Баєр може зірватися
23.06.2022 10:10 630
Прямі трансляції

Вишняк: Колос зміниться, думаю, 5-6 новачків у нас буде

Сьогодні 18:25 147 0
Фахівець прокоментував кадрову ситуацію в команді перед новим сезоном
Вишняк: Колос зміниться, думаю, 5-6 новачків у нас буде
#Колос, #Ярослав Вишняк

Джерело - ТК Футбол.

До 30 червня буде повна ясність щодо складу гравців ковалівського Колоса.

Про це заявив головний тренер команди Ярослав Вишняк.

"Колос зміниться, тому що близько 10 гравців знаходяться в орендах. Деякі футболісти мають варіанти продовження кар’єри за кордоном. Я зараз говорю про легіонерів. У них була можливість виїхати й вони нею скористалися.

До 30 червня буде повна ясність щодо того, хто залишається, хто буде в оренді. З кимось розриватимемо стосунки та даватимемо можливість влаштуватися в інших клубах.

Якщо багато гравців підуть, то на їхнє місце шукатимемо наших українців. Наразі ведемо переговори щодо того, щоб деякі виконавці посилили нашу команду. Тому Колос зміниться. Думаю, 5-6 новачків у нас буде", - зазначив Вишняк.

Раніше стали відомі стадіони, на яких гратимуть матчі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик виконав хіт Скрябіна на тлі прапора України ВІДЕО Усик виконав хіт Скрябіна на тлі прапора України ВІДЕО 2639
Ф'юрі: Усик не може зрівнятися зі мною Ф'юрі: Усик не може зрівнятися зі мною 727
УЄФА заборонила Шерифу проводити матчі на домашній арені УЄФА заборонила Шерифу проводити матчі на домашній арені 747
Маліновський: Продовжуйте молитися за мир. З терористами Маліновський: Продовжуйте молитися за мир. З терористами 1033
Гадамчик: Українці їздять на автомобілях найрозкішніших марок. Чому вони тут, а не вдома на війні? Гадамчик: Українці їздять на автомобілях найрозкішніших марок. Чому вони тут, а не вдома на війні? 633
Баварія назвала ціну трансферу Левандовського Баварія назвала ціну трансферу Левандовського 500
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6276
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 175041 6
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 40348 1
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3616 2
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 7623 1
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 4558