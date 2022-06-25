Вишняк: Колос зміниться, думаю, 5-6 новачків у нас буде

До 30 червня буде повна ясність щодо складу гравців ковалівського Колоса.

Про це заявив головний тренер команди Ярослав Вишняк.

"Колос зміниться, тому що близько 10 гравців знаходяться в орендах. Деякі футболісти мають варіанти продовження кар’єри за кордоном. Я зараз говорю про легіонерів. У них була можливість виїхати й вони нею скористалися.

До 30 червня буде повна ясність щодо того, хто залишається, хто буде в оренді. З кимось розриватимемо стосунки та даватимемо можливість влаштуватися в інших клубах.

Якщо багато гравців підуть, то на їхнє місце шукатимемо наших українців. Наразі ведемо переговори щодо того, щоб деякі виконавці посилили нашу команду. Тому Колос зміниться. Думаю, 5-6 новачків у нас буде", - зазначив Вишняк.