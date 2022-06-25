Ліон готовий придбати Тете вже зараз, не скориставшись новими правилами ФІФА

Чинна угода з Шахтарем розрахована до 31 грудня 2023 року

Ліон націлений оформити повноцінний трансфер вінгера Шахтаря Тете, який провів у команді другу половину сезону на правах оренди.

Про це повідомляє L’Equipe.

Французький клуб не має наміру користуватися новими правилами ФІФА, що дозволяють забрати футболіста до себе ще на рік. Ліон схиляється до викупу контракту 22-річного бразильця.

Проте, представник Ліги 1 сподівається на значне пониження ціни. Раніше Шахтар вимагав за Тете 25 мільйонів євро, але тепер може піти на компроміс. Із самим гравцем вже йдуть перемовини щодо 5-річного контракту.

Чинна угода з Шахтарем розрахована до 31 грудня 2023 року. За Ліон Тете відзначився 2 голами та 5 асистами в 9 матчах внутрішньої першості.