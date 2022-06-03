Шахтар назвав ціну Тете

Шахтар хоче отримати за бразильця щонайменше 28 млн євро

Ліон хоче зберегти у складі 22-річного бразильського вінгера Тете, який навесні був орендований у Шахтаря до кінця сезону.

Про це повідомляє Le Dauphiné Libéré.

Шахтар готовий розглянути можливість повноцінного продажу Тете влітку, проте хоче отримати за футболіста щонайменше 28 мільйонів євро.

Цю суму вже доведено до відома керівництва Ліона, яке вважає її завищеною з огляду на те, що контракт Тете із "гірниками" розрахований до кінця наступного року.

Ліон спробує поторгуватися з Шахтарем і знизити ціну на Тете, але не на користь французів у цій ситуації може зіграти інтерес до бразильця з боку значно потужнішого з економічної точки зору представника АПЛ Ньюкасла.

Тете провів 9 матчів за Ліон у Лізі 1, у яких відзначився 2 голами та 5 асистами.

Раніше повідомлялося, що вінгер Шахтаря може перейти у Вест Гем.