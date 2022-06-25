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Мане пояснив перехід у Баварію

Сьогодні 15:55 185 0
Садіо Мане прокоментував перехід у Баварію
Мане пояснив перехід у Баварію
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Футбольні трансфери, #Садіо Мане

Джерело - isport.ua.

Новачок Баварії Садіо Мане має намір досягти успіху у складі мюнхенського клубу.

Про це розповів сам форвард.

"Коли я почув про інтерес Баварії, я був дуже щасливий. Я знав, що можу прийти і досягти чогось особливого з цим клубом. Це означає виграти всі можливі трофеї, Бундеслігу і, звичайно, Лігу чемпіонів

Ліга чемпіонів – мрія кожного гравця у світі. У нас чудова команда та дуже талановиті гравці. Думаю, разом ми впораємося.

Для мене футбол – це життя. Я жертвую всім заради футболу. Я хочу успіху. Це одна з причин, через яку я щодня змушую себе тренуватися, я хочу боротися весь час.

Мої батьки були дуже щасливі. Вони думають, що я завжди роблю найкращий вибір. Вони були дуже раді за мене, і вони також знають, що мюнхенська Баварія - один із найкращих клубів світу", - розповів Мане.

Нагадаємо, Баварія веде переговори щодо Лаймера.

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