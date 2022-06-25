Мілан цікавиться хавбеком Челсі

Зієш може продовжити кар'єру в Італії

Джерело - Чемпіон.

Мілан проявляє інтерес до півзахисника Челсі Хакіма Зієша.

Про це повдіомляє журналіст Джанлука Ді Марціо

29-річний марокканець бажає залишити лондонський клуб. "Россонері" працюють над досягненням угоди з гравцем.

Проблемою може стати висока зарплата хавбека у Челсі – 5 млн фунтів стерлінгів за сезон. Водночас трансферу може допомогти той факт, що власниками обох командам є американські компанії.

У 23 матчах минулого сезону АПЛ Зієш забив 4 голи та зробив 3 асисти.

Контракт футболіста з лондонцями розрахований до літа 2025 року. Тransfermarkt оцінює його у 28 мільйонів євро.

Нагадаємо, Мілан може перехопити в Роми Луїса.