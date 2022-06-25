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Мілан цікавиться хавбеком Челсі

Сьогодні 10:28 194 0
Зієш може продовжити кар'єру в Італії
Мілан цікавиться хавбеком Челсі
Фото - gettyimages
#Зієш, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Мілан проявляє інтерес до півзахисника Челсі Хакіма Зієша. 

Про це повдіомляє журналіст Джанлука Ді Марціо 

29-річний марокканець бажає залишити лондонський клуб. "Россонері" працюють над досягненням угоди з гравцем.

Проблемою може стати висока зарплата хавбека у Челсі – 5 млн фунтів стерлінгів за сезон. Водночас трансферу може допомогти той факт, що власниками обох командам є американські компанії.

У 23 матчах минулого сезону АПЛ Зієш забив 4 голи та зробив 3 асисти. 

Контракт футболіста з лондонцями розрахований до літа 2025 року. Тransfermarkt оцінює його у 28 мільйонів євро.

Нагадаємо, Мілан може перехопити в Роми Луїса.

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