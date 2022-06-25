Мілан цікавиться хавбеком Челсі

Джерело - Чемпіон.
Мілан проявляє інтерес до півзахисника Челсі Хакіма Зієша.
Про це повдіомляє журналіст Джанлука Ді Марціо
29-річний марокканець бажає залишити лондонський клуб. "Россонері" працюють над досягненням угоди з гравцем.
Проблемою може стати висока зарплата хавбека у Челсі – 5 млн фунтів стерлінгів за сезон. Водночас трансферу може допомогти той факт, що власниками обох командам є американські компанії.
У 23 матчах минулого сезону АПЛ Зієш забив 4 голи та зробив 3 асисти.
Контракт футболіста з лондонцями розрахований до літа 2025 року. Тransfermarkt оцінює його у 28 мільйонів євро.
Нагадаємо, Мілан може перехопити в Роми Луїса.