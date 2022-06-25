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Дніпро-1 може підписати Назарину

Сьогодні 10:39 118 0
Єгор Назарина може змінити клуб
Дніпро-1 може підписати Назарину
#Зоря, #Назарина, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - sportarena.com.

Півзахисник Зорі Єгор Назарина цілком ймовірно може стати новачком Дніпра-1.

Про це повдіомляє sportarena.com.

Хавбек брав участь у двох контрольних матчах дніпровського клубу, а також підтримував форму з командою під час вимушеної через масштабне воєнне вторгнення росії паузи в українському чемпіонаті.

Можливо, це пов’язано з тим, що Зоря, на контракті з якою перебуває гравець, після початку російського вторгнення 24 лютого припинила фінансування команди, а офіційні особи клубу не виходили на контакт з футболістами.

Окрім того, за інформацією ЗМІ, луганський клуб і до початку масштабної військової агресії росії мав заборгованості перед футболістами.

Після 24 лютого гравці самі шукали команди, в яких могли підтримувати форму, а також розглядали варіанти щодо подальшого працевлаштування.

Минулого сезону Назарина забив два м’ячі та зробив одну результативну передачу у 19 матчах за Зорю у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Йовичевич на 99,9% очолить Шахтар.

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