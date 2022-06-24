УЄФА заборонила Шерифу проводити матчі на домашній арені

Заборонено проводити міжнародні матчі в Придністров’ї

Джерело - УЄФА.

Виконавчий комітет УЄФА заборонив проведення матчів на території Придністров’я.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Чемпіон Молдови Шериф не зможе грати в єврокубках на своєму стадіоні в Тирасполі.

У повідомленні вказано, що таке рішення прийняте відповідно до попередніх рішень про дискваліфікацію російських клубів та збірних, а також у зв’язку з вторгненням росії в Україну та ескалації воєнних дій.

Заборона діє безстроково, до подальших повідомлень.

Нагадаємо, УЄФА вивчить фінанси ПСЖ.