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УЄФА заборонила Шерифу проводити матчі на домашній арені

Сьогодні 22:49 96 0
Заборонено проводити міжнародні матчі в Придністров’ї
УЄФА заборонила Шерифу проводити матчі на домашній арені
#УЄФА, #Шериф

Джерело - УЄФА.

Виконавчий комітет УЄФА заборонив проведення матчів на території Придністров’я.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Чемпіон Молдови Шериф не зможе грати в єврокубках на своєму стадіоні в Тирасполі. 

У повідомленні вказано, що таке рішення прийняте відповідно до попередніх рішень про дискваліфікацію російських клубів та збірних, а також у зв’язку з вторгненням росії в Україну та ескалації воєнних дій. 

Заборона діє безстроково, до подальших повідомлень.

Нагадаємо, УЄФА вивчить фінанси ПСЖ.

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