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УЄФА вивчить фінанси ПСЖ

Вчора 22:55 129 0
УЄФА вивчить фінанси ПСЖ
#ПСЖ, #УЄФА

Джерело - tribuna.com.

УЄФА розпочала попередній розгляд справи щодо можливих фінансових порушень з боку ПСЖ.

Про це повідомляє L’Equipe.

Союз ще не відкрив офіційну процедуру розслідування, проте декілька тижнів тому запросив у паризького клубу необхідну інформацію щодо витрат. Відзначається, що контрольний орган зацікавився звітами гранда ще до того, як свою скаргу подало керівництво іспанської Ла-Ліги.

Запит в ПСЖ був відправлений після вивчення показників звітності клубу фінансовими експертами органу фінансового контролю (ICFC), що співпрацює з УЄФА. Під підозрою знаходяться ще декілька європейських клубів.

В разі виявлення порушень проти ПСЖ може бути відкрите провадження. Парижани підтвердили процес проведення фінансового аналізу ICFC.

Нагадаємо, Ла-Ліга поскаржилася в УЄФА на ПСЖ.

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