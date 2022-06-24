Президент Вереса Іван Надєїн відповів на запитання про використання рівненського клубу для піару свого бізнесу.

Про це розповів сам функціонер в інтерв'ю KDK.

"Особисто я – вболівальник футболу та Динамо з 1993-го року, адже я з Києва.

Якби я не був таким вболівальником футболу, то, повірте, будь-яке промо своєї компанії, навіть вкладаючи ті кошти, які вкладає клуб сьогодні, точно не вартували б цього", – заявив Надєїн.