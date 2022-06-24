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Президент Вереса вболіває за Динамо

Сьогодні 15:25 141 0
Іван Надєїн відповів на запитання про використання рівненського клубу для піару свого бізнесу.
Президент Вереса вболіває за Динамо
#Верес, #Динамо Київ, #Надеїн, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Президент Вереса Іван Надєїн відповів на запитання про використання рівненського клубу для піару свого бізнесу.

Про це розповів сам функціонер в інтерв'ю KDK.

"Особисто я – вболівальник футболу та Динамо з 1993-го року, адже я з Києва.

Якби я не був таким вболівальником футболу, то, повірте, будь-яке промо своєї компанії, навіть вкладаючи ті кошти, які вкладає клуб сьогодні, точно не вартували б цього", – заявив Надєїн.

У сезоні 2021/22 Верес двічі поступився Динамо із загальним рахунком 0:7. 

Нагадаємо, Верес планує повернутися у Рівне.

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