Джерело - Чемпіон.
Президент Вереса Іван Надєїн відповів на запитання про використання рівненського клубу для піару свого бізнесу.
Про це розповів сам функціонер в інтерв'ю KDK.
"Особисто я – вболівальник футболу та Динамо з 1993-го року, адже я з Києва.
Якби я не був таким вболівальником футболу, то, повірте, будь-яке промо своєї компанії, навіть вкладаючи ті кошти, які вкладає клуб сьогодні, точно не вартували б цього", – заявив Надєїн.
У сезоні 2021/22 Верес двічі поступився Динамо із загальним рахунком 0:7.
Нагадаємо, Верес планує повернутися у Рівне.