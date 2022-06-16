Верес планує повернутися у Рівне

Верес хоче грати домашні матчі УПЛ у Рівному.

Про це розповів президент клубу Іван Надеїн.

"Ми поки що не знаємо, де проводитиметься новий сезон УПЛ. Але ми маємо мету повернути Верес у Рівне, на наш стадіон. У нас зараз чудове поле, його можна використати. Крім того, поряд зі стадіоном, 100 метрів, є бомбосховище.

У команді, звісно, ​​будуть зміни. З більшістю гравців у нас є домовленість, що вони залишаються. Звичайно, умови за контрактами наразі не такі, як були раніше. У нас є певні умови, вище за які ми не зможемо запропонувати.

Більшість футболістів мають залишитися", - сказав Надєїн.