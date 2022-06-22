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Маркевич мав домовленість з Металістом

Сьогодні 11:11 204 0
Мирон Маркевич прокоментував домовленість з Металістом
Маркевич мав домовленість з Металістом
#Металіст, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Мирон Маркевич, #Євген Красніков

Джерело - Чемпіон.

Український тренер Мирон Маркевич міг очолити Металіст у наступному сезоні.

Про це розповів сам український фахівець.

"Звичайно, я мріяв повернутися до Харкова. В мене з Красніковим була домовленість. Якщо команда вийде в вищу лігу, то я, можливо, повернуся. Правда, пізніше я сказав, що Кучер нормально працює. Це було б неправильно.

Війна все зламала. З Ярославським теж був на зв’язку. На 60 років їздили до нього. Зідзвонюємося часто, але це все вже історія", – сказав Маркевич.

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