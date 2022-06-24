Клуб Першої ліги змінить назву

Джерело - sportarena.com.
Представник першої ліги Альянс змінить назву команди в новому сезоні.
Про це повдіомляє SportArena.
Нова назва клубу – Вікторія. Відзначається, що таким чином триватиме процес передачі влади, який був запущений ще минулого року.
Раніше новим президентом став Сергій Бондаренко, який володіє саме командою Вікторія з другої ліги. Взимку звідти були підписані декілька гравців, а також головний тренер Анатолій Безсмертний. Також відбулися зміни в структурі клубу.
Нагадаємо, захисник Альянсу вступив до нацбатальйону.