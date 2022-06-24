Клуб Першої ліги змінить назву

Представник першої ліги Альянс змінить назву команди в новому сезоні.

Про це повдіомляє SportArena.

Нова назва клубу – Вікторія. Відзначається, що таким чином триватиме процес передачі влади, який був запущений ще минулого року.

Раніше новим президентом став Сергій Бондаренко, який володіє саме командою Вікторія з другої ліги. Взимку звідти були підписані декілька гравців, а також головний тренер Анатолій Безсмертний. Також відбулися зміни в структурі клубу.

Нагадаємо, захисник Альянсу вступив до нацбатальйону.