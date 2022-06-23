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ФІФА збільшила кількість гравців у заявках збірних на ЧС-2022

Сьогодні 20:45 132 0
Максимальну кількість гравців у попередніх списках було збільшено з 35 до 55
ФІФА збільшила кількість гравців у заявках збірних на ЧС-2022
#ФІФА, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - ФІФА.

ФІФА прийняла ряд рішень щодо заявок збірних на ЧС-2022.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Максимальну кількість гравців у попередніх списках було збільшено з 35 до 55.

Кількість гравців, які будуть включені до остаточної заявки, збільшено з 23 і до 26. 

На лавці запасних зможуть одночасно знаходитись не більше 26 осіб. Серед них може бути до 15 запасних і 11 представників персоналу - один із них повинен бути лікарем команди.

Останній матч на клубному рівні гравці, які потраплять до основної заявки, мають провести не пізніше 13 листопада 2022 року.

Ці рішення було прийнято через щільний графік та ситуацію з коронавірусом.

Нагадаємо, Збірна України зберегла 27 місце у рейтингу ФІФА.

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