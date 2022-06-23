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Збірна України зберегла 27 місце у рейтингу ФІФА

Сьогодні 12:36 75 0
Оновлений рейтинг ФІФА
Збірна України зберегла 27 місце у рейтингу ФІФА
#ФІФА, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - uaf.ua.

ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних. 

Про це повідомляє УАФ.

Збірна України, як і попереднього місяця, посідає 27 місце. Синьо-жовті, які в червні провели п'ять матчів (Шотландія — 3:1, Уельс — 0:1, Ірландія — 1:0, 1:1, Вірменія — 3:0), мають 1542,79 бала.

Серед представників УЄФА наша національна команда 16-а. 

Рейтинг ФІФА на 23 червня 2022

1. Бразилія — 1837,56.
2. Бельгія — 1821,92.
3. Аргентина — 1770,65.
4. Франція — 1764,85.
5. Англія — 1737,46.
6. Іспанія — 1716,93.
7. Італія — 1713,86.
8. Нідерланди — 1679,41.
9. Португалія — 1678,65.
10. Данія — 1665,47.
27. УКРАЇНА — 1542,79.
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