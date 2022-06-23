Оновлений рейтинг ФІФА

ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних.

Про це повідомляє УАФ.

Збірна України, як і попереднього місяця, посідає 27 місце. Синьо-жовті, які в червні провели п'ять матчів (Шотландія — 3:1, Уельс — 0:1, Ірландія — 1:0, 1:1, Вірменія — 3:0), мають 1542,79 бала.

Серед представників УЄФА наша національна команда 16-а.

Рейтинг ФІФА на 23 червня 2022

1. Бразилія — 1837,56.

2. Бельгія — 1821,92.

3. Аргентина — 1770,65.

4. Франція — 1764,85.

5. Англія — 1737,46.

6. Іспанія — 1716,93.

7. Італія — 1713,86.

8. Нідерланди — 1679,41.

9. Португалія — 1678,65.

10. Данія — 1665,47.

…

27. УКРАЇНА — 1542,79.