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Динамо зіграє два спаринги з Ліоном

Сьогодні 15:37 116 0
Матчі відбудуться 12 липня
Динамо зіграє два спаринги з Ліоном
#Динамо Київ, #Ліон

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо підтвердило, що зіграє товариські матчі з Ліоном.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Команди зіграють між собою два матчі двома складами у вівторок, 12 липня. Перша зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом, друга – о 22:00.

Обидві товариські зустрічі відбудуться на Стад П'єр Раджон у Бургуен-Жальє.

Усі виручені кошти від продажу квитків будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених війною росії в Україні.

Раніше Динамо прибуло у Румунію.

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