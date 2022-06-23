Динамо зіграє два спаринги з Ліоном

Матчі відбудуться 12 липня

Динамо підтвердило, що зіграє товариські матчі з Ліоном.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Команди зіграють між собою два матчі двома складами у вівторок, 12 липня. Перша зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом, друга – о 22:00.

Обидві товариські зустрічі відбудуться на Стад П'єр Раджон у Бургуен-Жальє.

Усі виручені кошти від продажу квитків будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених війною росії в Україні.

Раніше Динамо прибуло у Румунію.