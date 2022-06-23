Динамо прибуло у Румунію

Джерело - fcdynamo.
Делегація Динамо приїхала у Румунію.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Підопічні Мірчі Луческу, який разом із командою їхав зі столиці України, провели в дорозі 17 годин. Динамівці зупинились на олімпійській базі у Снагові, тут вони жили та тренувалися навесні, коли залишили країну для проведення благодійних матчів.
Уже на місці до динамівців приєдналася частина збірників, які діставалися Снагова своїм ходом не з Києва.
У Румунії "біло-сині" тренуватимуться кілька днів, після чого вилетять до Швейцарії на тренувальний збір у рамках підготовки до нового сезону та поєдинків кваліфікації Ліги чемпіонів.