Динамо прибуло у Румунію

Динамівці прибули до Румунії

Джерело - fcdynamo.

Делегація Динамо приїхала у Румунію.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Підопічні Мірчі Луческу, який разом із командою їхав зі столиці України, провели в дорозі 17 годин. Динамівці зупинились на олімпійській базі у Снагові, тут вони жили та тренувалися навесні, коли залишили країну для проведення благодійних матчів.

Уже на місці до динамівців приєдналася частина збірників, які діставалися Снагова своїм ходом не з Києва.

У Румунії "біло-сині" тренуватимуться кілька днів, після чого вилетять до Швейцарії на тренувальний збір у рамках підготовки до нового сезону та поєдинків кваліфікації Ліги чемпіонів.