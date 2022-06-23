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Палкін: Агенти знищують Шахтар

Сьогодні 15:24 208 0
Сергій Палкін розповівши про виклики в управлінні клубом під час війни.
Палкін: Агенти знищують Шахтар
#Сергій Палкін, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Джерело - theathletic.

Футбольні агенти намагаються вкрасти гравців у Шахтаря.

Про це розповів генеральний директор гірників Сергій Палкін в інтерв'ю The Athletic,

"Ця війна продемонструвала багато проблем у світі футболу. Усі намагаються скористатися ситуацією. Агенти – найбільше від усіх.

Навіть у складних ситуаціях ми були успішні в результатах, рекрутингу, скаутингу та генеруванні доходів. У 2014 році ми покинули Донецьк, потім був COVID-19. Ми грали по всій Україні. Ми думали, що найгірше з нами вже сталося і ми досягли дна Але тепер ми нижче дна. Щодня ми знаходимося в режимі виживання.

Цього літа все змінилося. Ми більше не купуємо футболістів. Ми можемо тільки їх продавати. Що ми можемо запропонувати іноземним футболістам? Ми гратимемо в Лізі чемпіонів, але невідомо де. Якщо ми проводитимемо матчі чемпіонату не в Україні, ми зможемо зберегти деяких гравців. Якщо ні, то жодних шансів. Ніхто з легіонерів не захоче грати матчі чемпіонату в Україні".

Скільки футболістів залишить клуб? Це залежить від ринку. Думаю, що 95% українських футболістів залишаться. Щодо легіонерів, я поки не знаю. Ідуть непрості переговори. Деякі агенти знищують нас. Вони намагаються вкрасти наших гравців. Вони грають у різні ігри, контактують з клубами і кажуть їм не платити нам. Так порушуються угоди. Ви не уявляєте, що відбувається. Вони приходять до клубів і кажуть їм: "Не платіть Шахтарю, гравці стануть вільними агентами, заплатіть мені 10 млн євро, а про клуб можете забути", - сказав Палкін.

Нагадаємо, трансфер Мудрика у Баєр може зірватися.

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