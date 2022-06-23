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Трансфер Мудрика у Баєр може зірватися

Сьогодні 10:10 241 0
Шахтар хоче продати Михайла дорожче в АПЛ або Серію А
Трансфер Мудрика у Баєр може зірватися
#Баєр, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - tribuna.

Трансфер вінгера Шахтаря Михайла Мудрика у Баєр може зірватися.

Про це повідомляють Get German Football News з посиланням на Kicker.

Кілька тижнів тому 21-річний футболіст домовився з німецькою командою. Згоди досягли між собою й клуби. Залишалося лише розв’язати питання з виїздом футболіста за кордон, коли в Україні йде війна і діє заборона на виїзд для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Однак зараз угода застрягла на місці та не просувається. Баєр виграв боротьбу за Мудрика у Брентфорда, але тепер гірники намагаються продати гравця в клуб АПЛ або Серії А за вищу ціну.

Баєр продовжує слідкувати за ситуацією. Якщо команда продасть в ПСЖ Муссу Діабі, то зможе збільшити й пропозицію по українцю.

Баєр та Брентфорд пропонували за Мудрика близько 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Мудрик визначився з новим клубом.

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