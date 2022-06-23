Єгор Ярмолюк змінить клуб

Півзахисник Дніпра-1 Єгор Ярмолюк близький до переходу у Брентфорд.

Про це повідомляє Футбол 1.

Днями Ярмолюк отримав британську візу, потрібну для роботи в Англії. Її видають іноземним гравцям, які провели необхідний відсоток матчів за національну збірну своєї країни, проте у випадку з Єгором набрав чинності виняток.

Ярмолюка визнали "винятковим талантом", що дає змогу отримати робочу візу без виконання загальних умов.

Зазначається, що для завершення угоди потрібно буде вирішити формальності, зокрема прощання Ярмолюка з Дніпром-1.

Раніше повідомлялося, що Брентфорд заплатить 1,5 млн євро за трансфер Ярмолюка.