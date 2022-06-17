Нападник Дніпра-1 Єгор Ярмолюк близький до трансферу в англійський Брентфорд.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

"Вже сторони дійшли згоди. Залишилось офіційно оформити цей документ. Залишається мінімальний відсоток того, що може статися щось форс-мажорне і екстраординарне, але ще один український футболіст буде виступати у складі клубу англійської прем’єр-ліги.

Ціна за цього футболіста – приблизно 1,5 млн євро зараз узгодили між собою клуби. Хоча на початках Брентфорд пропонував втричі менше, але під час перемовин вдалося досягти такої згоди", – сказав Циганик.