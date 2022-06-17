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Брентфорд заплатить 1,5 млн євро за трансфер Ярмолюка

Сьогодні 18:38 310 0
Стали відомі деталі трансферу Єгора Ярмолюка
Брентфорд заплатить 1,5 млн євро за трансфер Ярмолюка
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Нападник Дніпра-1 Єгор Ярмолюк близький до трансферу в англійський Брентфорд.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

"Вже сторони дійшли згоди. Залишилось офіційно оформити цей документ. Залишається мінімальний відсоток того, що може статися щось форс-мажорне і екстраординарне, але ще один український футболіст буде виступати у складі клубу англійської прем’єр-ліги.

Ціна за цього футболіста – приблизно 1,5 млн євро зараз узгодили між собою клуби. Хоча на початках Брентфорд пропонував втричі менше, але під час перемовин вдалося досягти такої згоди", – сказав Циганик.

У сезоні 2021/22 хавбек провів 7 матчів у рамках першого кола УПЛ. 

Transfermarkt оцінює Ярмолюка в 400 тисяч євро.

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