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Шахтар відхилив пропозицію щодо трансферу Марлона

Сьогодні 14:12 181 0
Трабзонспор не зміг домовитися з Шахтарем
Шахтар відхилив пропозицію щодо трансферу Марлона
#Марлон, #Трабзонспор, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Шахтар відхилив пропозицію Трабзонспора щодо трансферу захисника Марлона.

Про це повідомляє Bursa Hakimiyet.

Не зумівши домовитися з "гірниками", турки продовжили контактувати з самим Марлоном і, вочевидь, досягли прогресу у переговорах.

Після того, як ФІФА дозволила легіонерам з УПЛ в односторонньому порядку призупиняти контракти і переходити в інші клуби, Трабзонспор повідомив Шахтар, що має намір скористатися цією можливістю після 30 червня.

До цієї дати Трабзонспор ще спробує домовитися із Шахтарем про оренду Марлона, причому турки налаштовані включити до своєї нової пропозиції пункт про викуп контракту центрбека.

Раніше бразилець заявляв, що хоче покинути команду, але при цьому продовжити кар’єру в одному з європейських чемпіонатів.

Також, Марлон може повернутись у Серію А.

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