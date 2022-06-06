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Марлон може повернутись у Серію А

Сьогодні 10:10 163 0
Марлон може покинути Шахтар
Марлон може повернутись у Серію А
#Марлон, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Захисник Шахтаря Марлон може влітку змінити клуб.

Про це повідомляє  SassuoloNews з посиланням на FirenzeViola.

Агент Марлона контактував з босами Фіорентини, пропонуючи послуги свого клієнта.

Бразилець хотів би покинути Шахтар через війну в Україні та має намір повернутись до Серії А, в якій вже має досвід виступів. "Фіалки" ж наразі не зацікавлені у трансфері.

Трансфер бразильця минулого літа обійшовся Шахтарю у 12 мільйонів євро. На його рахунку 12 матчів у першому колі чемпіонату України сезону 2021/22. 

Раніше Марлон зацікавив бразильські клуби.

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