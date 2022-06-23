Чигринський може змінити клуб

Чигринський може продовжити карєру на Кіпрі

Український центрбек Іонікоса Дмитро Чигринський, найімовірніше, найближчим часом залишить грецький клуб, з яким у нього закінчується термін дії контракту.

Про це повідомляє Kerkida.net.

В послугах досвідченого захисника зацікавлений кіпрський Анортосіс.

Повідомляється, що новий наставник цієї команди Дарко Міланич бачить у Чигринському чудового кандидата на підсилення центру оборони. При цьому, коуча не бентежить вік українця, і Міланич вважає, що Чигринський все ще здатен грати на високому рівні.

У сезоні-2021/22 Чигринський грав за Іонікос, провівши у складі команди 27 матчів у всіх турнірах та відзначившись 1 забитим м'ячем.

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