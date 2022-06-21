Динамо планує грати домашні матчі УПЛ у Києві, Шахтар – у Львові

Джерело - Чемпіон.
Наступний сезон УПЛ стартуватиме у Києві, Львові та Ужгороді.
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.
З часом, в залежності від деокупації територій та віддаленості лінії фронту, кількість міст, в яких гратимуть матчі УПЛ, збільшуватиметься.
На поточний момент команди обрали наступні дислокації проведення домашніх матчів:
В Києві планують грати: Динамо, Зоря, Чорноморець, Кривбас, Колос, Інгулець, Олександрія, Металіст 1925, Ворскла та Металіст.
У Львові: Рух, Львів та Шахтар.
В Ужгороді: Минай та Дніпро-1.
Верес найближчим часом планує ввести в експлуатацію свій стадіон і отримати дозвіл грати на ньому.
Водночас Зоря і Ворскла можуть перебазуватися на Захід України, щоб долати менші відстані на єврокубкові матчі. А Динамо може проводити деякі виїзні матчі з командами, які гратимуть на Заході країни.
Нагадаємо, клуби УПЛ підтримують класичний формат проведення чемпіонату.