Динамо планує грати домашні матчі УПЛ у Києві, Шахтар – у Львові

Клуби УПЛ визначились з містами, де будуть приймати домашні матчі

Джерело - Чемпіон.

Наступний сезон УПЛ стартуватиме у Києві, Львові та Ужгороді.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

З часом, в залежності від деокупації територій та віддаленості лінії фронту, кількість міст, в яких гратимуть матчі УПЛ, збільшуватиметься.

На поточний момент команди обрали наступні дислокації проведення домашніх матчів:

В Києві планують грати: Динамо, Зоря, Чорноморець, Кривбас, Колос, Інгулець, Олександрія, Металіст 1925, Ворскла та Металіст.

У Львові: Рух, Львів та Шахтар.

В Ужгороді: Минай та Дніпро-1.

Верес найближчим часом планує ввести в експлуатацію свій стадіон і отримати дозвіл грати на ньому.

Водночас Зоря і Ворскла можуть перебазуватися на Захід України, щоб долати менші відстані на єврокубкові матчі. А Динамо може проводити деякі виїзні матчі з командами, які гратимуть на Заході країни.

Нагадаємо, клуби УПЛ підтримують класичний формат проведення чемпіонату.