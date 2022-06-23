Коваленко може залишитися у Спеції

Джерело - tribuna.
Спеція обговорює з Аталантою можливість продовження оренди Віктора Коваленка.
Про це повідомляє Spezia Calcio.
26-річний українець не входить у плани головного тренера бергамасків Джан П’єро Гасперіні, тому Аталанта змушена шукати йому іншу команду.
За інформацією Il Secolo XIX, хавбек може залишитися в оренді у Спеції ще на один сезон, але тепер, ймовірно, у клубу буде право викупу гравця.
Футболіст, забивши 4 голи та зробивши 1 асист у 27 матчах.
Контракт Коваленка з Аталантою розрахований до літа 2025 року. Тransfermarkt оцінює його у 3 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Коваленко може повернутися в Шахтар.