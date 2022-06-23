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Коваленко може залишитися у Спеції

Сьогодні 12:12 97 0
В Аталанті не розраховують на українця
Коваленко може залишитися у Спеції
#Аталанта, #Віктор Коваленко, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Спеція, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.

Спеція обговорює з Аталантою можливість продовження оренди Віктора Коваленка.

Про це повідомляє Spezia Calcio.

26-річний українець не входить у плани головного тренера бергамасків Джан П’єро Гасперіні, тому Аталанта змушена шукати йому іншу команду.

За інформацією Il Secolo XIX, хавбек може залишитися в оренді у Спеції ще на один сезон, але тепер, ймовірно, у клубу буде право викупу гравця.

Футболіст, забивши 4 голи та зробивши 1 асист у 27 матчах.

Контракт Коваленка з Аталантою розрахований до літа 2025 року. Тransfermarkt оцінює його у 3 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Коваленко може повернутися в Шахтар.

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