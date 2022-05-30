Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Спеції Віктор Коваленко готовий повернутися в Шахтар.
Про це хавбек розповів у інтерв'ю Віктору Вацку.
"Шахтар? Я не знаю, чи треба подумати. Так одразу сказати не зможу. Потрібно подумати. Є якась частка ймовірності, що можна повернутися до Шахтаря та допомогти, бо це рідний клуб. Але якщо не буде жодного чемпіонату, нічого, то...".
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"Зіграти лише 6 матчів у Лізі чемпіонів - це важко. Якщо буде чемпіонат, то так можна розглядати можливість. Чому ні?" – сказав Коваленко.