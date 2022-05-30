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Коваленко може повернутися в Шахтар

Сьогодні 22:54 88 0
Українець не проти повернутися в донецький клуб
Коваленко може повернутися в Шахтар
#Вацко, #Віктор Коваленко, #Спеція

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Спеції Віктор Коваленко готовий повернутися в Шахтар.

Про це хавбек розповів у інтерв'ю Віктору Вацку.

"Шахтар? Я не знаю, чи треба подумати. Так одразу сказати не зможу. Потрібно подумати. Є якась частка ймовірності, що можна повернутися до Шахтаря та допомогти, бо це рідний клуб. Але якщо не буде жодного чемпіонату, нічого, то...".

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"Зіграти лише 6 матчів у Лізі чемпіонів - це важко. Якщо буде чемпіонат, то так можна розглядати можливість. Чому ні?" – сказав Коваленко.

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