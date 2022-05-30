Півзахисник Спеції Віктор Коваленко готовий повернутися в Шахтар.

Про це хавбек розповів у інтерв'ю Віктору Вацку.

"Шахтар? Я не знаю, чи треба подумати. Так одразу сказати не зможу. Потрібно подумати. Є якась частка ймовірності, що можна повернутися до Шахтаря та допомогти, бо це рідний клуб. Але якщо не буде жодного чемпіонату, нічого, то...".