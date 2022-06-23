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Клуб АПЛ готовий заплатити 12 млн євро за Довбика

Сьогодні 09:57 456 0
Артем Довбик влітку змінить клуб
Клуб АПЛ готовий заплатити 12 млн євро за Довбика
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Артем Довбик, #Ноттінгем Форест

Джерело - sport.ua.

Ноттінгем Форест, який у наступному сезоні повертається до АПЛ, зацікавлений у придбанні нападника Дніпра-1 та збірної України Артема Довбика.

Про це повідомляє Nottingham Forest News.

Англійський клуб готовий запропонувати за 25-річного гравця 12 мільйонів євро.

Наразі сторони перебувають у процесі переговорів. При цьому Ноттінгем Форест має альтернативний варіант на позицію форварда – колишнього нападника Ліверпуля Тайво Авоньї, який виступає за Уніон.

Минулого сезону Артем зіграв 18 матчів у всіх турнірах, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, Торіно хоче завершити трансфер Довбика.

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