Мане: Не сумнівався щодо переходу в Баварію

Джерело - офіційний сайт Баварії.
Баварія підписала нападника Ліверпуля Садіо Мане.
Сенегалець прокоментував перехід у мюнхенський клуб.
"Я дуже щасливий нарешті бути в Баварії. Ми багато спілкувались, і з самого початку я відчув великий інтерес з боку цього великого клубу, тому у мене не було сумнівів".
Актуально: Баварія намагається зберегти Левандовського
"Це відповідний час такого випробування. Хочу багато чого досягти з цим клубом, і в Європі також. Коли я грав за Зальцбург, часто дивився матчі Баварії. Мені дуже подобається цей клуб", - сказав Мане.
Нагадаємо, Баварія веде переговори щодо Лаймера.