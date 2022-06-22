Мане: Не сумнівався щодо переходу в Баварію

Баварія підписала нападника Ліверпуля Садіо Мане.

Сенегалець прокоментував перехід у мюнхенський клуб.

"Я дуже щасливий нарешті бути в Баварії. Ми багато спілкувались, і з самого початку я відчув великий інтерес з боку цього великого клубу, тому у мене не було сумнівів".