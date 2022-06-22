Головне
Оголошено дату бою Усик - Джошуа
19.06.2022 20:34 2096
Динамо оголосило місце проведення матчу ЛЧ з Фенербахче
Сьогодні 16:08 806
Баварія оголосила про перехід Мане
Сьогодні 15:24 256
Маркевич мав домовленість з Металістом
Сьогодні 11:11 485
Маркевич: Працював в УАФ лише заради того, щоб прийняти збірну України
Сьогодні 09:55 595
Фулгем підготував контракт для Ярмоленка
Сьогодні 08:30 1243
Калініна перемогла Саккарі в другому колі турніру в Істборні
Вчора 23:00 509
Михайлюк залишиться в Торонто в наступному сезоні
Вчора 21:37 354
Костюк дотиснула Крейчикову на турнірі в Істборні
Вчора 15:55 630
Визначилось майбутнє Маліновського в Аталанті
Вчора 13:13 1480
Прямі трансляції

Мане: Не сумнівався щодо переходу в Баварію

Сьогодні 21:01 117 0
Сенегалець прокоментував перехід у мюнхенський клуб
Мане: Не сумнівався щодо переходу в Баварію
#Баварія, #Ліверпуль, #Садіо Мане

Джерело - офіційний сайт Баварії.

Баварія підписала нападника Ліверпуля Садіо Мане.

Сенегалець прокоментував перехід у мюнхенський клуб.

"Я дуже щасливий нарешті бути в Баварії. Ми багато спілкувались, і з самого початку я відчув великий інтерес з боку цього великого клубу, тому у мене не було сумнівів".

  Актуально: Баварія намагається зберегти Левандовського

"Це відповідний час такого випробування. Хочу багато чого досягти з цим клубом, і в Європі також. Коли я грав за Зальцбург, часто дивився матчі Баварії. Мені дуже подобається цей клуб", - сказав Мане.

Нагадаємо, Баварія веде переговори щодо Лаймера.

Коментарі ()
Популярне зараз
Маркевич: Працював в УАФ лише заради того, щоб прийняти збірну України Маркевич: Працював в УАФ лише заради того, щоб прийняти збірну України 595
Фенербахче запропонував Динамо зіграти матч Ліги чемпіонів у Молдові Фенербахче запропонував Динамо зіграти матч Ліги чемпіонів у Молдові 634
Динамо оголосило місце проведення матчу ЛЧ з Фенербахче Динамо оголосило місце проведення матчу ЛЧ з Фенербахче 806
Усик: Мої друзі та близькі мені люди загинули на війні Усик: Мої друзі та близькі мені люди загинули на війні 829
Фулгем підготував контракт для Ярмоленка Фулгем підготував контракт для Ярмоленка 1243
Чорноморець підписав Селіна Чорноморець підписав Селіна 645
Рекомендуємо
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 12781
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12909
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 40319 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 39269
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 3459
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72408 2