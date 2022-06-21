Баварія намагається зберегти Левандовського

У мюнхенському клубі намагаються переконати Роберта залишитись

Баварія не хоче відпускати нападника Роберта Левандовського та намагається переконати поляка відпрацювати контракт до кінця (30 червня 2023 року).

Про це повдіомляє Marca.

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич зустрівся з форвардом, щоб спробувати переконати його залишитися в мюнхенському клубі.

15 червня Саліхаміджич приїхав до будинку нападника на Мальорці, щоб переконати його залишитися. Проте зустріч не мала успіху. Левандовський хоче перейти у Барселону.

Нагадаємо, Барселона запропонувала 50 млн євро Баварії за Левандовського.