Баварія намагається зберегти Левандовського

Джерело - sport.ua.
Баварія не хоче відпускати нападника Роберта Левандовського та намагається переконати поляка відпрацювати контракт до кінця (30 червня 2023 року).
Про це повдіомляє Marca.
Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич зустрівся з форвардом, щоб спробувати переконати його залишитися в мюнхенському клубі.
15 червня Саліхаміджич приїхав до будинку нападника на Мальорці, щоб переконати його залишитися. Проте зустріч не мала успіху. Левандовський хоче перейти у Барселону.
Нагадаємо, Барселона запропонувала 50 млн євро Баварії за Левандовського.