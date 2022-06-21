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Баварія намагається зберегти Левандовського

Сьогодні 11:25 249 0
У мюнхенському клубі намагаються переконати Роберта залишитись
Баварія намагається зберегти Левандовського
#Баварія, #Роберт Левандовський, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Баварія не хоче відпускати нападника Роберта Левандовського та намагається переконати поляка відпрацювати контракт до кінця (30 червня 2023 року).

Про це повдіомляє Marca.

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич зустрівся з форвардом, щоб спробувати переконати його залишитися в мюнхенському клубі.

15 червня Саліхаміджич приїхав до будинку нападника на Мальорці, щоб переконати його залишитися. Проте зустріч не мала успіху. Левандовський хоче перейти у Барселону.

Нагадаємо, Барселона запропонувала 50 млн євро Баварії за Левандовського.

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