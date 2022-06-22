Бразильський клуб продовжив оренду вінгера Динамо

Джерело - sport.ua.
Атлетіку Паранаенсі продовжив орендну угоду з Вітіньйо до червня 2023 року.
Про це повідомляє Globoesporte.
Гравець скористався дозволом ФІФА, згідно з яким легіонерам в Україні дозволяється призупинити контракти до червня 2023 року.
Контракт Вітіньйо з Динамо розрахований до літа 2026 року.
В Атлетіку Паранаенсі бразилець повернувся на початку квітня, погодившись на скорочення зарплати. У 10 зіграних матчах за клуб Вітіньо не відзначився результативними діями.
Нагадаємо, у Динамо немає пропозицій щодо трансферу Циганкова.