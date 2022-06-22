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Бразильський клуб продовжив оренду вінгера Динамо

Сьогодні 14:11 215 0
Півзахисник наступний сезон проведе у Бразилії
Бразильський клуб продовжив оренду вінгера Динамо
#Вітіньйо, #Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Атлетіку Паранаенсі

Джерело - sport.ua.

Атлетіку Паранаенсі продовжив орендну угоду з Вітіньйо до червня 2023 року.

Про це повідомляє Globoesporte.

Гравець скористався дозволом ФІФА, згідно з яким легіонерам в Україні дозволяється призупинити контракти до червня 2023 року.

Контракт Вітіньйо з Динамо розрахований до літа 2026 року.

В Атлетіку Паранаенсі бразилець повернувся на початку квітня, погодившись на скорочення зарплати. У 10 зіграних матчах за клуб Вітіньо не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, у Динамо немає пропозицій щодо трансферу Циганкова.

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