Бразильський клуб продовжив оренду вінгера Динамо

Півзахисник наступний сезон проведе у Бразилії

Атлетіку Паранаенсі продовжив орендну угоду з Вітіньйо до червня 2023 року.

Про це повідомляє Globoesporte.

Гравець скористався дозволом ФІФА, згідно з яким легіонерам в Україні дозволяється призупинити контракти до червня 2023 року.

Контракт Вітіньйо з Динамо розрахований до літа 2026 року.

В Атлетіку Паранаенсі бразилець повернувся на початку квітня, погодившись на скорочення зарплати. У 10 зіграних матчах за клуб Вітіньо не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, у Динамо немає пропозицій щодо трансферу Циганкова.