ПСЖ відмовився продавати Мбаппе у Реал за 180 млн євро

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі пояснив, чому форвард команди Кіліан Мбаппе не перейшов у Реал.

Про це розповів сам функціонер.

"Минулого літа я відхилив пропозицію у 180 мільйонів євро від Реала, тому що знав, що Кіліан хоче залишитись у ПСЖ. Я знаю його дуже добре, знаю, чого хоче він і його родина.

Гроші не вплинули на нього. Він зробив вибір грати тут за своє місто, свій клуб, свою країну, а також за спортивний проєкт. Він думає тільки про те, щоб грати і вигравати", – сказав Аль-Хелайфі.