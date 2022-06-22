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ПСЖ відмовився продавати Мбаппе у Реал за 180 млн євро

Сьогодні 09:31 181 0
Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував проаозицію Реала
ПСЖ відмовився продавати Мбаппе у Реал за 180 млн євро
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - tribuna.com.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі пояснив, чому форвард команди Кіліан Мбаппе не перейшов у Реал.

Про це розповів сам функціонер.

"Минулого літа я відхилив пропозицію у 180 мільйонів євро від Реала, тому що знав, що Кіліан хоче залишитись у ПСЖ. Я знаю його дуже добре, знаю, чого хоче він і його родина.

Гроші не вплинули на нього. Він зробив вибір грати тут за своє місто, свій клуб, свою країну, а також за спортивний проєкт. Він думає тільки про те, щоб грати і вигравати", – сказав Аль-Хелайфі.

Раніше Зідан прийняв остаточне рішення щодо ПСЖ.

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