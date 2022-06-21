Манчестер Сіті підшукав заміну Стерлінгу

Джерело - Чемпіон.
Нападник Мілана Рафаел Леау, який виграв із командою Серію А та став MVP сезону-2021/22 в італійській першості, у майбутньому може перебратися до англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Манчестер Сіті зберігає інтерес до 23-річного португальця на тлі можливого відходу цього літа Рахіма Стерлінга, трансфер якого хоче оформити Челсі.
Головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола особисто хотів би бачити у своїй команді Леау, у котрого в контракті з Міланом є пункт про відступні у розмірі 150 млн євро.
Нинішня угода португальського вінгера з "россонері" розрахована до літа 2024 року. Наразі між сторонами немає домовленостей щодо продовження терміну спільної співпраці.
Минулого сезону Рафаел Леау провів за Мілан 42 матчі, в яких він забив 14 голів та віддав 12 результативних передач.
Нагадаємо, Манчестер Сіті вимагає у Челсі 70 млн євро за трансфер Стерлінга.