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Манчестер Сіті підшукав заміну Стерлінгу

Сьогодні 15:11 329 0
Манчестер Сіті підшукав заміну Стерлінгу
Манчестер Сіті підшукав заміну Стерлінгу
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Леау, #Манчестер Сіті, #Мілан, #Стерлінг, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Нападник Мілана Рафаел Леау, який виграв із командою Серію А та став MVP сезону-2021/22 в італійській першості, у майбутньому може перебратися до англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Манчестер Сіті зберігає інтерес до 23-річного португальця на тлі можливого відходу цього літа Рахіма Стерлінга, трансфер якого хоче оформити Челсі.

Головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола особисто хотів би бачити у своїй команді Леау, у котрого в контракті з Міланом є пункт про відступні у розмірі 150 млн євро.

Нинішня угода португальського вінгера з "россонері" розрахована до літа 2024 року. Наразі між сторонами немає домовленостей щодо продовження терміну спільної співпраці.

Минулого сезону Рафаел Леау провів за Мілан 42 матчі, в яких він забив 14 голів та віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, Манчестер Сіті вимагає у Челсі 70 млн євро за трансфер Стерлінга.

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