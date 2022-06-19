Манчестер Сіті вимагає у Челсі 70 млн євро за трансфер Стерлінга

Стерлінг може змінити клуб

Челсі має намір підписати вінгера Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

У переході 27-річного футболіста особисто зацікавлений головний тренер команди Томас Тухель.

Сума трансферу може скласти близько 35 млн фунтів стерлінгів (близько 41 млн євро).

Інформацію про інтерес Челсі до Стерлінга підтверджує журналіст Sky Sports Бен Ренсом, але він відзначає, що Сіті запросить за гравця близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 71 млн євро).

Контракт Стерлінга з манчестерцями спливає через рік. Тransfermarkt оцінює гравця у 70 млн євро.

Нагадаємо, Інтер орендує у Челсі Лукаку за 10 млн євро.