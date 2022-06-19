Головне
Оголошено дата бою Усик - Джошуа
Сьогодні 20:34 199
Українка Курашвілі здобула історичне золото на чемпіонаті світу з аеробіки
Сьогодні 13:09 312
Бетербієв переміг Сміта технічним нокаутом у другому раунді
Сьогодні 09:17 436
Ферстаппен виграв дощову кваліфікацію Гран-прі Канади
Сьогодні 08:54 436
Джойс: Усик може нокаутувати Джошуа
Вчора 23:56 521
Українки тріумфально виступили на етапі Діамантової ліги
Вчора 22:24 728
Українка Харькова стала чемпіонкою Європи
Вчора 21:39 422
Пятов: Готувався до прощання зі збірною ще рік тому
Вчора 21:10 340
Збірна України програла Чехії у півфіналі Золотої Євроліги
Вчора 20:39 1247
Федіна принесла Україні першу медаль на чемпіонаті світу
Вчора 18:55 462
Прямі трансляції

Манчестер Сіті вимагає у Челсі 70 млн євро за трансфер Стерлінга

Сьогодні 19:41 122 0
Стерлінг може змінити клуб
Манчестер Сіті вимагає у Челсі 70 млн євро за трансфер Стерлінга
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Сіті, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Челсі має намір підписати вінгера Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

У переході 27-річного футболіста особисто зацікавлений головний тренер команди Томас Тухель.

Сума трансферу може скласти близько 35 млн фунтів стерлінгів (близько 41 млн євро).

Інформацію про інтерес Челсі до Стерлінга підтверджує журналіст Sky Sports Бен Ренсом, але він відзначає, що Сіті запросить за гравця близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 71 млн євро).

Контракт Стерлінга з манчестерцями спливає через рік. Тransfermarkt оцінює гравця у 70 млн євро.

Нагадаємо, Інтер орендує у Челсі Лукаку за 10 млн євро.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зінченко змінить клуб у АПЛ, якщо Ман Сіті підпише Кукурелью Зінченко змінить клуб у АПЛ, якщо Ман Сіті підпише Кукурелью 648
Джойс: Усик може нокаутувати Джошуа Джойс: Усик може нокаутувати Джошуа 521
У Першій та Другій лігах може зіграти 32 клуби У Першій та Другій лігах може зіграти 32 клуби 448
Тайсон підтримав Україну Тайсон підтримав Україну 523
Українки тріумфально виступили на етапі Діамантової ліги Українки тріумфально виступили на етапі Діамантової ліги 728
Біль і ненависть. 10 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича Біль і ненависть. 10 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича 5030
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12882
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 23342
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 89388 1
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 19029
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 25466
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34020