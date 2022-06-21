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Шахтар змінив польське місто для базування у наступному сезоні

Сьогодні 12:38 159 0
Шахтар змінив польське місто для базування у наступному сезоні
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у сезоні 2022/23 базуватиметься в польському місті Люблін, а не у Варшаві.

Про це розповів журналіст Андрій Сеньків.

Шахтар вирішив розташовуватись ближче до кордону. Втім, матчі УПЛ клуб проводитиме саме в Україні: у Львові чи на Закарпатті. Ймовірно, суперниками донеччан у першому колі будуть Минай, Львів, Рух, Динамо, СК Дніпро-1, Ворскла та Зоря.

Джерело також додає, що всі команди гратимуть в Україні. Альтернативний варіант з проведенням ігор у Польщі на постійній основі є малоймовірним. Прем'єр-ліга має стартувати наприкінці серпня.

Нагадаємо, Шахтар продав Нереса.

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