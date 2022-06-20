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Шахтар продав Нереса до Бенфіки

Вчора 22:10 222 0
Гравець перебрався до Португалії
Шахтар продав Нереса до Бенфіки
#Аякс, #Шахтар, #Давід Нерес

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка підписала контракт з півзахисником Шахтаря Давідом Нересом.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

Про трансферні умови інформації немає. Бразилець підписав контракт до середини 2027 року.

Раніше повідомлялося, що перехід Нереса коштуватиме Бенфіці 12 мільйонів євро. Цю суму буде вираховано з боргу у 15 мільйонів євро, який Шахтар має перед лісабонцами за трансфер Педріньйо, що відбувся влітку минулого року.

Нерес минулої зими перебрався до Шахтаря з Аяксу, але не встиг дебютувати за гірників в офіційних матчах. Через війну в Україні клуб був змушений продати гравця.

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